L’Alessandrini di Montesilvano organizza il webinar di Stefano Rossi sulla virtù del cuore. Il noto psicopedagogista scolastico si soffermerà su temi quali resilienza, grinta e autostima. L'appuntamento, che è in prgramma giovedì 4 giugno, durerà circa 30 minuti e rientra in un ciclo di videoincontri che l'autore, ogni settimana, propone ad alunni e studenti.

Presenzierà la direttrice scolastica Maria Teresa Di Donato con la moderazione di Paolo De Carolis, docente e responsabile dell’ufficio stampa dell’istituto scolastico.

Per partecipare basta collegarsi all'indirizzo web http//meet.google.com/had-stfr-oim, avendo cura di scaricare, nel caso non si fosse in possesso dell’applicazione, Hangouts Meet. Per info: eventi.stefanorossi@gmail.com.