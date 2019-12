Il mondo del volontariato si presenta all’Aurum con un open day in programma sabato 21 dicembre per l’evento finale del progetto “Vita da Volontari”. In prima linea ci sono queste associazioni:

Azione Parkinson Abruzzo

Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Pescara

Io sono ancora vivo – Isav

Il Centro Servizi Volontariato di Pescara è presente come capofila. L’ingresso all'evento sarà libero. Saranno presenti:

il sindaco di Pescara Carlo Masci

l’assessore alla cultura Maria Rita Paoni Saccone

l’assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio

Programma:

dalle 16 alle 17 le associazioni saranno a disposizione per rispondere a tutte le richieste di informazioni

alle 17 ci sarà la presentazione dei risultati ottenuti dal lavoro in team

alle 18 le associazioni offriranno un aperitivo ai presenti con intrattenimento musicale