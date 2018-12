9 ragazzi del volontariato civile in città per il progetto "Un terremoto di solidarietà"

9 volontari, provenienti da Belgio, Francia, Spagna, Moldavia e Portogallo, sono stati ricevuti ieri in Municipio per il progetto "Un terremoto di solidarietà", di cui l'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Pescara è Ente capofila.

Sono in tutto 80 i giovani che lavoreranno in Abruzzo, Marche e Umbria, cioè le tre regioni colpite dal sisma.

Per quanto riguarda il Pescarese, i volontari saranno in servizio a Farindola ma opereranno nella nostra regione anche a Valle Castellana per il Teramano e Tempera per l'Aquilano, effettuando attività ricreative per la popolazione e raccogliendo le loro testimonianze per realizzare un documentario sulla situazione post terremoto.

Maria Chiorazzo, presidente dell’associazione Psicologi per i Popoli, ha dichiarato: