'Voci, Vini e Vinili' al Ventonotturno sabato 7 dicembre

Si chiama 'Voci, Vini e Vinili' l'evento in programma al Ventonotturno di Montesilvano sabato 7 dicembre per ripercorrere idealmente quelle sensazioni che oggi stiamo piano piano riscoprendo dopo alcuni anni di oblio. Ecco come gli organizzatori presentano la serata:

"C’è stato un tempo in cui ascoltare un disco era un rito... il tempo d’attesa... il punto esatto in cui far scendere la puntina... il fruscio iniziale prima del suono. Siete pronti a tornare indietro a quel tempo? Vi parleremo di storia e aneddoti su ogni genere di musica".

I partecipanti avranno la possibilità di portare il proprio vinile preferito o di sceglierne uno tra quelli presenti alla serata. Ci sarà anche la possibilità di mangiare, con un aperitivo cenato e la degustazione dei vini.