"Vivi e vegeta vol. 2. Odio di Palma", presentazione alla libreria Feltrinelli

"Vivi e Vegeta" torna con la seconda stagione del webcomic più amato del web. In un mondo popolato da fiori e piante, le piante di Palma (e il loro odiatissimo olio) sono costrette a migrare dal mondo degli umani al distretto delle piante per cercare rifugio. Ma una volta lì scopriranno che il politico Salvius, una foglia di salvia a capo del partito dei Sempreverde, non ha nessuna intenzione di rendere loro la vita facile. Toccherà al cactus Carl risolvere la situazione e placare l'odio di tutti i vegetali. Da una storia inedita di Francesco Savino e realizzata dalla copertinista della serie La Tram.

Francesco Savino e Stefano Simeone incontrano il pubblico. Ingresso libero.

"Vivi e Vegeta 2" è pubblicato da Bao Publishing.