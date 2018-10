Vittorio Sgarbi a Pescara per l’inaugurazione di una rassegna artistica

Vittorio Sgarbi torna a Pescara: martedì 23 ottobre, il noto critico d'arte parteciperà al vernissage con cui sarà inaugurata al Museo Vittoria Colonna "L'arte al femminile nel mondo liquido", mostra inserita nella rassegna "Arte&Donna".

La mostra e la rassegna si terranno dal 22 al 30 ottobre, con ingresso gratuito secondo gli orari del museo Colonna (9,30-12,30 / 16-19). In esposizione le opere delle quattro artiste.

L'esposizione sarà un "contenitore" di una serie di workshop animati da interessanti personaggi legati al mondo della cultura, della critica, dell'arte, della comunicazione e dell'economia. Da sottolineare che venerdì 26 ottobre ci sarà un evento di fundraising in favore della Susan G. Komen Italia:

“Porto i saluti del presidente del comitato – ha detto oggi in conferenza stampa Isabella Marianacci, presidente di Komen Abruzzo – e colgo l’occasione per dire che il 25 e 26 ottobre farà tappa in Abruzzo la carovana della prevenzione, in collaborazione della Caritas Pescara-Penne, per erogare visite specialistiche e sensibilizzare le donne. Faccio i complimenti a tutti per aver realizzato questa bellissima rassegna e vi ringrazio per averci reso partecipi di questo bellissimo progetto”.