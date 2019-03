Villa Sabucchi, evento benefico con l’associazione 'Il Sorriso di Marinella'

Appuntamento domenica 24 marzo per l’evento di primavera a cura dell’associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella. Tanti momenti per stare insieme e scoprire le attività dell’associazione.



Per “L’isola delle bello che c’è” - questo il nome scelto per l’evento - un pomeriggio per grandi e piccoli, con in programma una performance di cabaret comico e i trucchi di magia del mentalista alchemico Devid Brattella. Per i bambini un laboratorio di Paper flower art, animazioni dedicate e un delizioso mercatino autogestito. Per tutti, la gustosa merenda.



La quota di partecipazione per gli adulti è di 25 euro, comprensiva della tessera annuale all'associazione. I bambini, invece, pagheranno solo 5 euro per la merenda. Info: Antinea Sciubba, tel. 3388008599; Federica Diani, tel. 3494289518.