“Veterinaria e Mafie”, presentazione nella Sala Tinozzi della Provincia

Sabato 15 giugno dalle 10.30 in poi, a Pescara, si terrà la presentazione di questo racconto di 7 storie di minacce e violenze, realmente accadute e subite da Medici Veterinari, in aree “difficili” del nostro Belpaese.

Anmvi Abruzzo e l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Pescara, di concerto con gli altri Ordini Provinciali Abruzzesi, all’indomani della notizia di pubblicazione del libro, conoscendo personalmente la collega e stimandone la professionalità, hanno voluto da subito testimoniare l’ammirazione per il coraggio e la loro vicinanza alla dottoressa Eva Rigonat, organizzando e volendo fortemente la sua presenza e la presentazione ufficiale del libro qui in Abruzzo e nella Provincia di Pescara.

“Dobbiamo dire”, afferma il presidente Marco Della Torre, ”che abbiamo da subito incontrato il favore da parte dell’autorità sia della Provincia con il Presidente Antonio Zaffiri, che ci ha messo a disposizione la Sala Tinozzi, sia della Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo che ci ha dato il suo Patrocinio con il Presidente Lorenzo Sospiri. Entrambi saranno presenti e sono sicuro raccoglieranno il nostro messaggio di allarme, anche in una regione che non è così lontana da questi luoghi e che ha la necessità di difendere il suo territorio, i suoi pascoli e i suoi prodotti tipici di Origine Animale, molto apprezzati dal resto d’Italia e d’Europa, dalle ingerenze di organizzazioni malavitose pericolose, sempre alla ricerca di nuove zone in cui estendere il loro malaffare”.