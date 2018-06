"Uno stregone sul divano" con Andrea Micalone alla Feltrinelli

Andrea Micalone incontra grandi e piccini. Ingresso libero.

Ugo è un bambino di nove anni che sa un mucchio di cose. Ma, tra tutte, ce n'è una che non può neppure lontanamente immaginare: secondo lo Specchio delle Premonizioni lui è il Prescelto destinato a sconfiggere il terribile Stregone Oscuro! Ma cosa succede quando lo Stregone scopre che Ugo in realtà non ha nessun potere magico?

Età di lettura: da 7 anni. "Uno stregone sul divano" è pubblicato da Il Battello a Vapore.