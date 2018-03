"Un welfare aziendale per le donne", presentazione alla Feltrinelli

Incontro a cura dell'AIDP. Filippo Di Nardo dialoga con Alfonso Orfanelli, Raffaele Credidio e Gianluca Nardone. Le donne costrette a rinunciare al lavoro a causa degli impegni familiari sono quantificabili, secondo l'Istat, in circa 10 milioni in un arco temporale di 10 anni. In altri termini, questo significa che il 41% della popolazione femminile tra i 18 e i 74 anni ha dovuto, forzatamente, rinunciare al lavoro o ad opportunità di carriera e di crescita professionale.

Il welfare aziendale per le donne è un valido strumento di sostegno nella condizione lavorativa e di carriera soprattutto nell'ottica di una conciliazione tra gli impegni di lavoro e quelli del carico familiare. Testo di riferimento: 'Un welfare aziendale per le donne', Guerini Next. Ingresso libero.