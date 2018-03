Un tè a Casa D'Annunzio, conversazione su arte e dintorni

Alle ore 16.30 si visiterà la mostra "Balli d'amore. Tarantella e salterello, tra colto e popolare". Alle ore 17, in occasione della giornata nazionale del paesaggio, gli ospiti di casa D'Annunzio sono invitati, dopo un buon tè, a un percorso di conversazione sul tema passando di stanza in stanza e d'opera d'arte in opera d'arte.

Introduce Lucia Arbace, Direttore del Polo Museale dell'Abruzzo, interverranno: Vilma Recchia Storica dell'architettura, Giulia Anna Cerretani Archeologa, Antonello De Berardinis Direttore dell'Archivio di Stato di Chieti.

L'evento è a cura delle associazioni: DADAbruzzo, Rete Adriatica delle Arti e Cata - Compagnia Tradizioni Teatine. Costo dell'attività: 5 euro. Posti limitati, per informazioni e prenotazioni: 388.2408406 - dadabruzzo@libero.it.