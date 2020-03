'Un libro per la vita', iniziativa editoriale solidale per l'emergenza coronavirus

In questo momento difficile per la Nazione Italiana, le Edizioni Mondo Nuovo promuovono un'iniziativa di solidarietà: "Un libro per la vita", offrendo libri di recente pubblicazione in pdf al prezzo minimo di 1,99 euro, che si potranno leggere comodamente seduti a casa dal proprio tablet o smartphone.

L'intero ricavato verrà devoluto alla Protezione Civile. Per ulteriori informazioni è possibile cliccare QUI.