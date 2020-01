Uccisione generale Soleimani, a Pescara un incontro sulla geopolitica e gli Usa

L'ex ufficiale del corpo militare della Cri Giustino Bruno, esperto in medioriente e abruzzese di origine, spiegherà nelle vesti di relatore, in un incontro riservato ai soli invitati, la geopolitica internazionale e mediorientale e l'eliminazione da parte degli Usa del generale iracheno Qasem Soleimani, che è stato il capo dell'unità delle guardie rivoluzionarie Niru-ye qods, responsabile per la diffusione dell'ideologia khomeinista fuori dalla repubblica islamica.

Appuntamento nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio a Pescara.