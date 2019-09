Escursioni con trekking e canoa nella Riserva del fiume Pescara

Ultimi due apppuntamenti della stagione, a Popoli, con le escursioni dell'associazione Majellando all'insegna del trekking e della canoa nella Riserva del fiume Pescara. Adatte a tutti, da 10 anni in su; possono partecipare i bimbi da 5 anni in su seduti in mezzo a 2 adulti. I minorenni devono essere sempre accompagnati da un genitore.

Durata visita guidata: 45 minuti a piedi + 40 minuti circa in canoa. L’esplorazione prevede:

visita guidata a piedi alle Sorgenti lungo i sentieri della Riserva, tra sambuchi, orchidee spontanee, anemoni, folaghe e anatre, grandi alberi

uscita in canoa sul fiume Pescara, nella fascia di rispetto, per godere dei meravigliosi colori della acque cristalline In Riserva è disponibile un’area picnic con tavoli, fontanella e punti fuoco

possibilità di pranzo e cena allo chalet in Riserva (€ 25 pranzo a base di gamberi e trote)

I dettagli sul luogo di ritrovo saranno comunicati agli iscritti il giorno prima dell’evento. Info: marcello@majellando.it, 349/6648985.