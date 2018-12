"Training Autogeno e Tecniche di Visualizzazione", corso con Davide Farrace

Lunedì 10 e mercoledì 12 dicembre presentazione del corso "Training Autogeno e Tecniche di Visualizzazione". Il percorso prevede l'apprendimento di alcune tecniche di rilassamento di facile applicazione e indicate per chiunque. Il giorno della presentazione sarà un'occasione per ricevere ogni informazione e iniziare a provare qualche tecnica, gratis e senza impegno.

Per prenotare la propria presenza basta scrivere un messaggio o telefonare al 340.7728105.

Tecniche di rilassamento

Alla base di questi approcci ci sono pochi semplici concetti: Essere nel qui e ora, respirazione, rilassamento, imparare a sentire la calma, rilasciare la tensione dovuta al pensiero continuamente rivolto al passato e al futuro.

Seguendo alcuni esercizi contro l'ansia e lo stress è possibile imparare a gestire e coltivare il proprio benessere.

L'incontro sarà un modo di dare valore alla propria crescita personale. tel. 340.7728105 (è gradita conferma della propria presenza) luogo: palestra Wasca in via Ravasco, Pescara.