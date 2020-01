Tombolata alcolica al Loft 128 di Spoltore domenica 5 gennaio

Il Loft 128 di Spoltore inizia l'anno nuovo con la sua "mitica" tombolata alcolica: un evento che mancava da un po' di tempo e che adesso torna carico di cicchetti e gadget. Appuntamento domenica 5 gennaio. Tanti i premi in palio, tante le prove da superare.

Inizio distribuzione cartelle alle ore 21, in totale ne verranno distribuite 100. Inizio del gioco alle ore 22 in punto. Prenotazioni per la cena: 393/9779688.