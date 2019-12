Presepe vivente, mercatino e presepe in miniatura a Tocco da Casauria per le feste

A partire dal 22 dicembre si terranno, nel suggestivo borgo di Tocco da Casauria, una serie di eventi natalizi: domenica 22 dicembre e domenica 5 gennaio andrà in scena, dalle 18 alle 19, lo storico Presepe Vivente, coinvolgente evento popolare e religioso, curato dagli operatori dell'associazione "Amici del Presepe Vivente e in Miniatura" presieduta da Fausto Quattrocelli, coadiuvato da Antonio Salce e da Sigfrido Di Loreto che si sono occupati personalmente del confezionamento dei costumi, del montaggio delle scene, delle luci e della fonia, procurandosi anche i vari attrezzi e le masserizie. Decine i figuranti che si vestiranno con vestiti d’epoca per interpretare i vari personaggi del Presepe.

Sempre nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, si terrà dalle 16 alle 20 il Mercatino dell'artigianato organizzato dalle Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie presiedute dal Presidente Nazionale Vittorio Sticca. Ma non è finita qui: in queste festività che si preannunciano ricche di iniziative a Tocco da Casauria, sarà esposto il 29 dicembre, il 1° gennaio e all'Epifania il 6 gennaio un Presepe in Miniatura, realizzato sempre dall'associazione "Amici del Presepe Vivente e in Miniatura.