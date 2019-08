Tocco da Casauria entra nelle Città del Vino e festeggia con una giornata ad hoc

Con una cerimonia benaugurale accompagnata da un convegno e da uno spettacolo teatrale, Tocco da Casauria entrerà ufficialmente nel prestigioso circuito delle Città del Vino e diventa così il 32° comune abruzzese facente parte di questa importante associazione, nata nel 1987 a Siena, e cresciuta nel tempo grazie alla qualità del prodotto enologico italiano.

Le colline dell’area toccolana e casauriense danno infatti vita a prestigiosi vini: dagli chardonnay ai trebbiani, dal pecorino alla passerina, fino alla robustezza di eccellenti montepulciani e cerasuoli, prodotti di grande qualità che esaltano il valore della cultura enogastronomica dell’intera zona e che ogni anno ricevono attestati di qualità e premi nei concorsi enologici.

“La ricchezza e la varietà di vitigni che colorano la collina toccolana meritano un riconoscimento istituzionale adeguato – spiegano Maria Lucia D’Intino, consigliere comunale, e l’assessore Eugenio Salce, che hanno organizzato l’evento inaugurale – Più famosa e celebrata anche in passato per i propri ulivi secolari, Tocco ha un patrimonio vitivinicolo d’eccellenza, che negli ultimi anni, grazie alla cura dei produttori, sta emergendo sempre più”.

E il sindaco Riziero Zaccagnini aggiunge:

“Dopo le Città dell’olio, associazione di cui siamo vice-coordinatori regionali, entriamo in Città del vino non solo come atto celebrativo di un prodotto caratteristico, ma come certificazione di valore di un territorio che merita di essere promosso, scoperto, assaporato. Sarà anche questo uno dei canali capaci di attrarre su Tocco da Casauria la curiosità di turisti e cultori del buon bere”.