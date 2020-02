"The Economy of Francesco: i giovani, un patto, il futuro", convegno a Pescara

Domenica 1° marzo si terrà, alla Biblioteca Diocesana di Pescara, un convegno per presentare l’evento internazionale 'The Economy of Francesco', in programma ad Assisi dal 26 al 28 marzo. Modererà l’incontro Antonella Allegrino. Interverranno:

Carlo Masci, sindaco di Pescara

Fabio Reali, Consigliere Aipec e PhD Istituto Universitario “Sophia” – Loppiano

Monsignor Tommaso Valentinetti (foto), Arcivescovo Diocesi Pescara-Penne

Domenico Sturabotti, direttore di Symbola

Mirella Sansiviero, Referente Aipec Abruzzo

Federico Fioriti di Innovalley

Pasquale Elia, Presidente dell’Associazione Erga Omnes

Andrea Conte, EcoOne