A Pescara “That’s Amore”, laboratorio esperienziale per coppie

Si terrà a Pescara un evento sul benessere psicologico delle coppie organizzato dal Centro Psicoterapia Familiare e dallo Studio di Psicologia della Famiglia.

In un contesto psico-sociale che spinge all’individualità sotto tutte le sue forme, le coppie di oggi si trovano sempre più messe alla prova sia nella costruzione sia nella manutenzione del proprio legame. Le crisi di coppia dipendono da un'instabilità delle fondamenta sulle quali la relazione è venuta a formarsi, con ripercussioni nel tempo su ognuno dei partner, oltre che sui figli, laddove siano presenti.

Il laboratorio esperienziale dal nome “That’s Amore” nasce dall’idea di due psicoterapeuti della famiglia, Ivana Siena e Vito Leone, intenti a lavorare sulle dinamiche di coppia sia in termini di prevenzione che di intervento al fine di migliorare la qualità di vita delle persone.

Per l’inizio dei lavori è stato scelto il mese di ottobre, nello specifico il 29, in quanto Mese del Benessere Psicologico, e il laboratorio prevede in tutto 3 incontri riguardanti le tematiche Comunicazione, Confini e Sessualità di Coppia. Per info e contatti: 349/5948873, sienaivana@gmail.com.

Gli altri due appuntamenti sono in programma il 12 e il 26 novembre.