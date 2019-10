"Dal testo, alla sceneggiatura, al film: il percorso", incontro al Circolo Aternino

Si terrà mercoledì 16 ottobre alle ore 17.30 l'incontro "Dal testo, alla sceneggiatura, al film: il percorso" in programma al Circolo Aternino di Pescara. Si affronteranno i passaggi necessari - partendo da un testo per poi passare alla scrittura di una sceneggiatura e quindi all’adattamento della stessa - per giungere al prodotto finale, ovvero il film. Ingresso libero.



Relatore sarà Umberto Rey che illustrerà come, dal libro “Il testamento di Don Liborio” edito da Morfeo Edizioni, si sia poi arrivati al film “Tramonto a Mezzogiorno”, distribuito nelle sale cinematografiche. Sarà l’occasione, per gli appassionati di scrittura e cinema ma anche per tutti quelli che parteciperanno, di conoscere le tecniche e i linguaggi che si utilizzano nella realizzazione di un film.



Questa esperienza si concretizzerà in una serie di corsi che la Morfeo Dreams attiverà a Pescara, tra i quali quello di sceneggiatura.



Programma:

- presentazione libro

- comparazione tra testo del libro e adattamento per la sceneggiatura del film

- proiezione di estratti del film a comparazione