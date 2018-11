Tavola rotonda sulla Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

In occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Kiwanis Club Pescara Aternum ha organizzato una tavola rotonda dal titolo “Percorsi di protezione e aiuto in favore dei minorenni: buone prassi e punti di criticità”.

Alla manifestazione, che si terrà il 30 novembre, parteciperanno figure istituzionali competenti per settore e professionisti esperti.