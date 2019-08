Pescara e tango argentino, lezione gratuita di primi passi con i “Los Viola” e milonga

Continua con successo l’esperimento “Martedìmilonga”, nato con l’intento di avvicinare anche i non appassionati al mondo del tango. Per tale motivo il progetto si avvale della collaborazione dei maestri di tango argentino più acclamati del Pescarese che ogni martedì mettono a disposizione la propria competenza con una lezione gratuita del ballo di coppia più passionale ed elegante in assoluto.

Martedì 3 settembre le lezioni saranno impartite, come di consueto alle 19.30, dai maestri Gianluca Viola e Monica Chiavarini (Los Viola) della scuola Calesita. A seguire, dalle 21 in poi, ci sarà la milonga aperta a tutti; la selezione musicale sarà curata dalla tj La Rufia Tania Ruffini.

Per info e prenotazioni chiamare il numero 391/7691150.