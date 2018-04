Summeat Abruzzo, all’Aurum (e non solo) il Festival del cibo e dei piaceri

Dal 21 al 24 aprile all'Aurum arriverà Summeat, una quattro giorni enogastronomica patrocinata dal Comune di Pescara, che però si svolgerà non solo nell'ex liquorificio ma anche nelle zone più nevralgiche del centro cittadino come Via Cesare Battisti (zona mercato di piazza Muzii) e Piazza della Repubblica. L’evento è ideato e promosso dall’Associazione Summeat Festival con il patrocinio anche della Regione Abruzzo e la consulenza tecnica di Abruzzo4foodies.

Si tratta di un festival nato per celebrare il patrimonio enogastronomico abruzzese, i suoi testimonial e i talenti della filiera food, dai produttori alla Federazione dei Cuochi ed Enti formatori, ma aperto anche a speciali eventi di intrattenimento che si svolgeranno durante il Festival. Tutto questo sarà a disposizione all'Aurum e nei presidi in città.

“Crediamo molto in questo evento – così Andrea Saleh, uno degli organizzatori – ci auguriamo che porti una ventata di freschezza e unione fra i tanti aspetti che compongono la manifestazione, nata dalla voglia di celebrare il patrimonio gastronomico e tradizionale dell’Abruzzo e della sua gente e di proporre una nuova idea di convivialità e condivisione che mette in relazione diretta le realtà più interessanti del territorio, il loro pubblico di riferimento e gli attori che con le loro competenze possono esaltarne il potenziale. Si tratta di cibo e non solo: ci sono le migliori e più rappresentative aziende del settore in Abruzzo, per la ristorazione abbiamo una partnership con i cuochi della Fic e Qualità Abruzzo, abbiamo grandi nomi della formazione e una zona wine con uno spazio importante per le migliori etichette regionali. Si comunica all’Aurum il 21 alle 10, l’allestimento è a cura dello studio di progettazione Summit Vai, con una struttura realizzata per noi. Il 21 alle 21 in via Cesare Battisti, reduce da Sanremo avremo Peppe Servillo che aprirà una sezione eventi ben rappresentata, che ci accompagnerà durante i 4 giorni”.