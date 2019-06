“Storie di una degustatrice astemia”, alla Soms di Spoltore il libro di Maddalena Baldini

A Spoltore, sabato 29 giugno negli spazi della Società Operaia di Mutuo Soccorso, si presentera' il libro della giornalista Maddalena Baldini “Storie di una degustatrice astemia” (Trenta Editore). L’evento è curato dall’associazione “Balbino del Nunzio”, che ha sede a Piove di Sacco (Padova).

L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni 335/330950. Modera Paolo Castignani. Previste la lettura di alcuni testi da parte dell’attrice Diana Quaresima e l’esecuzione di brani musicali con Cristian Caprarese (pianoforte) e Luigi Blasioli (contrabbasso).

La Baldini si è orientata da tempo verso il mondo dell’enogastronomia, scrivendo per importanti testate del settore e organizzando convegni, rassegne ed eventi per conto di istituzioni e di aziende operanti nel ramo.

Il suo libro consiste in una serie di brevi racconti ispirati a vissute realtà, che hanno come filo conduttore il cibo, inteso non soltanto nella sua dimensione di necessità quotidiana e di gioiosa convivialità, ma nella sua più vasta accezione di tradizione culturale e di memoria collettiva, fatta di ammalianti colori, sapori e profumi.