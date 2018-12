Le Stelle dell’Ail compiono 30 anni, torna anche a Pescara la campagna di solidarietà

Weekend dell'Immacolata con le Stelle dell’Ail, che compiono 30 anni. La campagna di solidarietà contro le leucemie, i linfomi e il mieloma tornerà dal 7 al 9 dicembre con postazioni presenti in:

piazza Salotto

piazza Sacro Cuore

nell’atrio dell'ospedale civile

Si potrà offrire un contributo minimo di 12 euro per portare a casa la piantina natalizia. I fondi raccolti verranno destinati alla ricerca, all’assistenza ai pazienti e alla gestione di Casa Ail, che si trova in via Rigopiano.