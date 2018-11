Stefano D'Orazio a Pescara per presentare il libro "Non mi sposerò mai!"

Giornata pescarese sabato 3 novembre per Stefano D’Orazio: l'ex batterista dei Pooh è stato nella nostra città per alcune interviste sul suo ultimo libro "Non mi sposerò mai!" prima di recarsi a Chieti Scalo, dove in serata ha partecipato a un evento in cui si è esibita anche la tribute band 'Opera Seconda'.

In particolare, ieri D'Orazio è stato ospite di Radio Parsifal, che tra l'altro deve il suo nome proprio a un noto disco dei Pooh: lì Stefano ha brindato con l'editore Luciano Marrone tenendo a battesimo la nascita di "Parsifal Tv", primo esperimento abruzzese di 'radiovisione' in onda sul canale 629 del digitale terrestre.

Dopo il grande successo dell'autobiografia "Confesso che ho stonato. Una vita da Pooh", D’Orazio è tornato in veste di scrittore su un nuovo episodio della propria vita, quello che nessuno si sarebbe mai aspettato: il suo matrimonio. A un anno esatto dal “grande evento”, ha deciso di raccontare questa esperienza a tutti gli scapoli incalliti e ai dubbiosi che, in un momento di cedimento, hanno infine capitolato.

Con la brillantezza e l’autoironia che contraddistinguono la sua scrittura, il libro inizia dal momento della proposta di matrimonio, attraverso un racconto in cui si gioca a dare consigli su come affrontare qualsiasi tipo di criticità durante l’organizzazione partendo dalla propria diretta esperienza personale.