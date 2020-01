Stage di tango argentino con Pablo Veron a Pescara

Pablo Veron torna a Pescara, per Avalon Progetto Tango, in collaborazione con Zuleika Fusco, per uno stage all'insegna della trasformazione del tango argentino dalla tradizione alla modernità.

Veron è nato e cresciuto nel tango di ieri, tanto che le sue radici affondano nella tradizione dei veri milongueros con i quali ha collaborato: Juan Carlos Copes, Petroleo, Gloria ed Eduardo, Virulazo, Pepito Avellaneda, Mingo Pugliese ecc.

Da questo prezioso background culturale Pablo ha costruito, concepito e creato nuove strutture e dinamiche che hanno modernizzato il tango. A Pescara, in questo stage, Veron vi accompagnerà nel viaggio del tango dalla tradizione all'innovazione.



Lo stage prevede due classi, A e B, aperte a tutti i livelli, poiché tematiche e condotte mediante una didattica progressiva, e una Masterclass riservata a professionisti e esperti:

CLASSE A: “Dal tradizionale ai movimenti nuovi” si svolgerà sabato 29 febbraio con orario 16-19

CLASSE B: “L'arte di rompere le strutture per improvvisare” si svolgerà domenica 1° marzo con orario 16.15-19.15

La Masterclass riservata a professionisti ed esperti si svolgerà domenica 1° marzo con orario 14.30-16

COSTI

La partecipazione alla Classe A o B ha un costo a persona di:

€ 60

€ 50 per i soci Avalon

€ 50 per l’iscrizione in coppia

€ 50 per l’iscrizione in gruppi di minimo 6 persone

La partecipazione a entrambe le classi A e B, per le due giornate, ha un costo a persona di:

€ 100

€ 90 per i soci Avalon

€ 90 per l’iscrizione in coppia

€ 90 per l’iscrizione in gruppi di minimo 6 persone

La partecipazione alla Masterclass ha un costo di € 100 a coppia

La sola prenotazione non è sufficiente per l’iscrizione allo stage, che si formalizza con il versamento anticipato della quota alla segreteria di Avalon Progetto Tango o nella libreria "I Luoghi dell'Anima". Si consiglia l’iscrizione in coppia. Per info e prenotazioni: Silvia Torrieri, 349/7328773.