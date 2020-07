Lo Spoltore Ensemble 2020 si farà, ma in un'edizione ridotta e a ingresso limitato. Confermata, dunque, in centro storico la 38esima edizione: ancora da definire le date, ma in ogni caso la rassegna si terrà nel quarto weekend di agosto. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore alla cultura Roberta Rullo:

"Dopo una lunga riflessione abbiamo deciso di garantire la continuità di questo storico appuntamento. Lo facciamo perché siamo convinti che la città, e in generale tutta l'area metropolitana, abbiano bisogno di eventi per scrollarsi di dosso la malinconia degli ultimi mesi. Pensiamo poi che il mondo e i lavoratori dello spettacolo abbiano bisogno di sostegno, senza dimenticare che sono essi stessi un traino per l'economia locale".

In un primo momento si era pensato di rimandare tutto alla fine di questo anno, proponendo ad agosto un singolo appuntamento senza pubblico da seguire in diretta streaming, "ma questa formula non avrebbe raccolto il vero spirito dell'Ensemble", chiarisce la Rullo. Per il 2020 verrà reintrodotto un direttore artistico: sarà Angelo Valori.