“Il sovranismo è il futuro dell’Europa?”, conferenza pubblica all’Aurum

Giovedì 13 giugno a Pescara, in occasione della presentazione del circolo locale di Nazione Futura, associazione presieduta da Francesco Giubilei, si terrà una conferenza intitolata “Il sovranismo è il futuro dell’Europa?”.

Alla giornata di riflessione dedicata alla dottrina politica del sovranismo europeo, aperta e introdotta dall’avvocato Fabio Di Paolo, neo-coordinatore del circolo cittadino di Nazione Futura, e moderata dal giornalista Vito de Luca, parteciperanno:

«Nazione Futura», ha osservato il neo coordinatore cittadino dell’associazione, Fabio Di Paolo, «è un movimento di idee pensato per rilanciare il dibattito politico e culturale e realizzato per favorire la partecipazione diffusa e consapevole alla vita sociale e politica del Paese. Il tema del sovranismo, cioè del tentativo di ricostruire quella quota di sovranità dello Stato, che negli ultimi decenni è stata confiscata dal mercato, appare essenziale per comprendere la stessa idea di nazione. Con questo obiettivo nasce a Pescara il circolo cittadino di Nazione Futura, che attraverso la promozione culturale intende contribuire alla diffusione di un pensiero responsabile, tale da consentire ai cittadini di assumere decisioni basate sulla conoscenza e non sull’impulso del momento».