'Sorrisi in Città' a Montesilvano: letteratura, performance, arti visive e tradizioni

Rilanciare il centro di Montesilvano in sinergia con le associazioni culturali e sportive del territorio partendo dal lavoro del Comprensivo Delfico, insieme alle associazioni Spazio Comune, Spazio Libero, Bibliodrammatica ed alla Parrocchia di Sant'Antonio.

Questo l'obiettivo della rassegna Sorrisi in Città, alla sua 1a edizione, che dal 2 giugno sino alla fine del mese propone un ricco calendario focalizzato su quattro fine settimana dedicati a poesia, sport, artigianato e volontariato.

Si comincia domenica 2 giugno alle 18 con l'inaugurazione ufficiale di "Sorrisi in Città" con gli organizzatori e i rappresentanti istituzionali in Piazza Marconi.

Alle 19,30 si continua con le arti visive, apertura della mostra "Sguardi in Città - mostra fotografica Memorie di Città" in corso per tutto il mese, con immagini d'archivio storico nei locali di Spazio Libero in via San Francesco.

Alle ore 20 esibizione del Coro Città di Montesilvano e del Coro Folkloristico di Giulianova in piazza Marconi.