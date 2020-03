Sit-in per chiedere la liberazione di Patrick George Zaki con una fiaccolata organizzata da Amnesty International Pescara-Chieti. Appuntamento venerdì 6 marzo, con gli attivisti che si ritroveranno alle ore 19 in piazza della Rinascita per manifestare in favore del 27enne studente egiziano che dal 7 febbraio si trova in detenzione preventiva.

Ecco cosa ha dichiarato Giacomo Labricciosa, responsabile di Amnesty International per l’Abruzzo e il Molise: