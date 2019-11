Aggiornamenti sulla sindrome di Down, convegno all’Arda onlus

Il presidente dell’Arda onlus, Liliana Profeta, e il comitato scientifico rappresentato dai professori Michele Vacca, Pasquale Battista e Giandomenico Palka organizzano il secondo incontro del corso di aggiornamento sulla sindrome di Down che si terrà sabato 16 novembre nella sede dell'Associazione Regionale Down Abruzzo in via Maiella, 6 a Pescara.

Qui di seguito il programma dell'incontro, che sarà moderato dal professor Michele Vacca:

Ore 9

Le malformazioni congenite

Professor Pierluigi Lelli Chiesa (Clinica Chirurgica Pediatrica, Ospedale Civile di Pescara)

Le problematiche ortopediche

Dottoressa Emanuela Andreoli (Clinica Ortopedica, Università D’Annunzio)

Ore 10.30-11 coffe break

Ore 11

Le problematiche ginecologiche

Dottoressa Anna Ricciardulli (Clinica Ostetrica, Università D’Annunzio)

L’attività motoria preventiva e adattata

Professor Marco Bertollo (Università D’Annunzio)

L’importanza della logopedia

Dottoressa Wanda Plevano (logopedista, Pescara)

Discussione finale