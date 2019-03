"Codice P. - in morte del padre", Simona Novacco incontra il pubblico

"Codice P. - in morte del padre" è pubblicato da Ianieri. Con la prefazione di Dino Burtini. Ingresso libero.

Dalle parole di Simona Novacco (foto):

"Le poesie sono attente alla vita nel momento in cui è vissuta, quando tiro il filo che si allunga, disfa ma non per magia, è solo mio padre che va via. Lo impugno e tiro di più, parola dopo parola. Nell'atto qualcosa muta, mani aperte di terra bruna, chiusi i pugni, il suo peso porta giù. Poi è una costellazione, una poesia, a condurmi su un albero e cercare una lettura della morte. Un'anatra mi direbbe scendi "sugli alberi si fanno strani pensieri" ma anche a terra le risponderei. Quello che resta di mio padre è il suo codice, e il terrore di perderlo in questa nuova vita".