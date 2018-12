“Codice P in morte del padre”, Simona Novacco presenta il suo nuovo libro

Mercoledì 19 dicembre alle ore 18.30 Simona Novacco sarà ospite di PsicArt, lo spazio dedicato a eventi culturali del centro Psica Formazione&Benessere, in via Michelangelo, 14, per presentare “Codice P. In morte del padre”, la sua nuova raccolta poetica in libreria per Ianieri Edizioni.

Con l’autrice dialogherà il dott. Dino Burtini, psicologo, psicoterapeuta e antropologo. Modererà l’incontro la giornalista Giulia Innamorati. Accompagnamento musicale di Graziano Zuccarino e reading poetico a cura di CheSpettacolo!, scuola di teatro di Francesca Persico.

La scheda dell'autrice

Simona Novacco vive e lavora a Pescara. Educatrice per la prima infanzia, educatrice per il Roster Emergenze della Coop. Sociale E.d.i. / Save The Children Italia, giornalista pubblicista, laureata in Lingue e letterature straniere e in Scienze delle Professioni educative, dopo anni di attività nel teatro danza come danzatrice, autrice e regista, porta avanti una personale ricerca tra poesia, pedagogia, teatro.

Suoi scritti sono presenti in riviste e antologie. Del 2013 è la sua prima raccolta poetica, “Le ore della sera che seguono alla cena”. Del marzo 2018 è “Guerra bambina”, raccolta poetica pubblicata per Edizioni La Gru, vincitrice del premio “Books for Peace 2018”.