"Siamo qui", a Montesilvano c'è la marcia solidale per promuovere i diritti e la pace

Si chiama "Siamo qui" la manifestazione pubblica promossa da sindacati, associazioni e comitati per sabato 1° dicembre con l'obiettivo di rivendicare "pari dignità e pari diritti per una società che riaffermi e promuova i valori dell’accoglienza, dell’inclusione, della solidarietà".

Appuntamento sul lungomare di Montesilvano, all'incrocio tra via Aldo Moro e viale Europa. Il corteo percorrerà le strade della città per poi arrivare in piazza Diaz.

PROGRAMMA

- 14,30 raduno all'angolo viale Riviera - viale Europa

- 15.00 Inizio marcia

- 16.00 proiezione lavoro artisti del Matta

- 16.15 lettura poesie di un africano

- 16.35 racconto viaggio di un ragazzo gambiano arrivato con barcone

- 16-45 racconto sì immigrato arrivato "legalmente " più di 10 anni fa

- 17.00 spiegazione della manifestazione con riferimenti diretti a valori e costituzione dell'avvocato Frondizi; musica a cura di 2 gruppi, Baobab e Pap can: il primo italiano, il secondo senegalese.