Fla 2019, gli appuntamenti della sezione di 'Satyricom'

In occasione della XVII edizione del Fla - Festival di Libri e Altrecose, Arci Pescara e Satyricom - Rassegna Nazionale di Satira Web presentano una sezione interamente dedicata a comicità e satira con Architerror, Max Collini, Socialisti Gaudenti, Chiamarsi Bomber, Guido Saraceni, Saverio Raimondo e un imperdibile open mic di Stand Up.



PROGRAMMA:

GIOVEDI 7 NOVEMBRE ORE 21.30

Architerror - “The Dark Side of Architecture”

con Massimo Adiansi, Stefania Vasta, Paolo Ferri

Babilonia - Via Campobasso 13 Pescara

Ingresso riservato ai soci Arci

GIOVEDI 7 NOVEMBRE ORE 22

Max Collini legge l'Indie italiano

Scumm – Via delle Caserme 38 Pescara

ingresso con sottoscrizione - 10 € - riservato ai soci Arci

VENERDI 8 NOVEMBRE ORE 19

Socialisti Gaudenti - "Non più nemici, non più frontiere, solo ai festini bionde o straniere"

Intervistati da Francesco Brescia

Ingresso riservato ai soci Arci

Futuro Imperfetto 2.0 – Via Bologna, 26/28

VENERDI 8 NOVEMBRE ORE 22

Chiamarsi Bomber - "Una pagina di birrette, calcio e Bobo Vieri"

Ingresso riservato ai soci Arci

Futuro Imperfetto 2.0 – Via Bologna, 26/28

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 21.30

Professor Guido Saraceni (Due minuti di lucidità)

"Fuoco è tutto ciò che siamo" (Sperling & Kupfer)

Con Guido Saraceni e Francesco Brescia

Babilonia – Via Campobasso, 13

Ingresso riservato ai soci Arci

SABATO 9 NOVEMBRE ORE 22.30

Open Mic di Stand-Up - “Stand Up libera in libero stato”

Babilonia – Via Campobasso, 13

Ingresso riservato ai soci Arci

Un palco, 7 minuti e una sola regola: farci ridere

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 17.30

Saverio Raimondo - "Stiamo Calmi" (Feltrinelli)

Con Saverio Raimondo e Stefano Vizio

Spazio Matta - Via Gran Sasso, 53