Anche a Pescara la 4a edizione della Settimana Nazionale della Dislessia

L'Associazione Italiana Dislessia annuncia l'avvio della 4a edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association.



Come per le scorse edizioni, è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali Aid, in collaborazione con 300 tra Enti pubblici e istituti scolastici.



Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito gli eventi in evidenza:



Mindfulness parenting: incontro informativo per genitori

Martedì 8 ottobre, ore 15-18.30

Istituto comprensivo 7 di Pescara, via Virgilio 27, Pescara

Un evento verso la consapevolezza genitoriale per potenziare resilienza e autostima nei ragazzi con Dsa. Incontro rivolto in particolare ai genitori di studenti con Dsa. Ingresso gratuito. I posti sono limitati. È richiesta l'iscrizione online.



Le nuove tecnologie come opportunità inclusive

Sabato 12 ottobre, ore 9-13

Istituto comprensivo 7 di Pescara, via Virgilio 27, Pescara

Italia Pietrangelo, tecnico formatore Aid, sosterrà un intervento dal titolo “Imparare ad usare le doppie: proposta di un intervento” e Francesco Fusillo, docente esperto in Dsa un intervento dal titolo “Disturbo se apprendo? Con Easy-Dida dalla compensazione all'inclusione didattica”. Incontro aperto al pubblico. Ingresso gratuito. I posti sono limitati. È richiesta l'iscrizione online.