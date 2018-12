“Sette foglie di oleandro” di Andrea Ianez, presentazione a Montesilvano

“Sette foglie di oleandro” è il titolo del libro esordiale di Andrea Iannone in arte: “Andrea Ianez” edito da Lupi Editore che verrà presentato sabato 15 dicembre a Montesilvano.

Sette storie si fondono nell'abitacolo di un BMW cabriolet costruendo un unico passato fatto di vita, di morte, di amore e violenza. La provincia è il microcosmo dove tutto accade in piccolo, la provincia non è un luogo ma una: “forma mentis”.Tematiche ricorrenti, parole che si ripetono assumendo un significato diverso per ogni differente punto di vista. Un ragazzo misterioso con in spalla uno zaino e dei tubi da disegno attraversa tutte le storie silenziosamente, con discrezione spettrale, immortalando attimi precisi attraverso quella che definirà la sua arma: "la penna".

Andrea Ianez, classe 1981, nato a Lanciano ma da sempre residente a Vasto.

Musicista e scrittore per passione. Con la band Renè Golconda nel 2012 entra nel circuito radiofonico nazionale con il brano “Eri Distratta” scritto da Ianez e arrangiato da Gigi De Rienzo, bassista di Napoli Centrale, Bennato, Pino Daniele e altri artisti partenopei. Attualmente è in studio con un nuovo progetto musicale solista, accompagnato dal bassista vastese Lorenzo D’Annunzio. I brani saranno registrati, prodotti artisticamente e arrangiati da Fabio Tumini.

Nel 2016 si dedica alla scrittura partecipando a diversi concorsi e antologie. “1922” Racconto inserito nel romanzo Sette foglie di Oleandro viene scelto dalla rivista: “Cultura e Dintorni” nella sezione di scrittura creativa. Novembre 2016.

Il racconto “Sbadatamente rosso” selezionato per l'antologia sul colore rosso: “Qualcosa di rosso” della Alcheringa edizioni del 2016 finalista nel concorso “amici del viandante” per il viandante editore con i racconti “Verso le 8” e “Un dono più prezioso” (anno 2016).



Vincitore del concorso: “VS Sulmona” per Lupieditore con il racconto: “uomo della riva”. Anno 2016/2017. Terzo classificato al premio nazionale Histonium 2017 con il racconto “C'è di mezzo il mare”. Ad Aprile 2018 il romanzo “Sette foglie di Oleandro” viene pubblicato da Lupieditore. Vince il concorso San Tommaso D’Aquino 2018 per la sezione Giallo. Terzo posto al premio nazionale Histonium 2018