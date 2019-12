A Pescara una serata fashion per dire no alla violenza sulle donne

Venerdì 6 dicembre, a Pescara, si terrà una ricca manifestazione organizzata da Concetta Pagliarella, la prorompente lady pescarese, attrice e indossatrice, protagonista a "Uomini e Donne" e fresca vincitrice del titolo di Miss Europa Over conquistato a Ravenna. La serata vedrà la partecipazione di Lello Trevison, impresario artistico e responsabile casting Mediaset, in compagnia degli attori Saverio Vallone e Franco Di Maio.

Si parlerà di violenza sulle donne, con la preziosa testimonianza della promotrice dell'evento, vittima anch'ella di persecuzioni che l'hanno portata ad attraversare momenti drammatici e a vincere la sua battaglia dopo un lungo procedimento giudiziario.

Si darà vita ad una serie di sfilate, cominciando con i bambini per finire con mister e miss da selezionare per il tour europeo del concorso. Ingresso libero con donazioni spontanee per la raccolta fondi a favore del reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara.