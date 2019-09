Torna il tradizionale appuntamento con Scollinando a Villa Santa Maria di Spoltore

Il memorial Lucio Pantaleone, dedicato agli amanti della corsa, è giunto alla quarta edizione. La gara, valevole per il Circuito CorriAbruzzo, è organizzata dall’associazione La Villa con il patrocinio dal Comune di Spoltore.

Il percorso è lungo complessivamente 13,5 km: sono previste inoltre una corsa "non competitiva" di 3,5 km pensata per coinvolgere tutti in questa giornata e una gara a parte riservata ai bambini.



Dopo il ritrovo, alle 16.30 avrà inizio la gara dei bambini e alle 17 le due corse per gli adulti. Il percorso sarà lo stesso delle precedenti edizioni: da piazza Garibaldi si procederà in direzione Spoltore, si passerà sotto il campo sportivo, Santa Lucia, zona artigianale Cavaticchi per poi risalire per via Torrette. Il traguardo sarà in prossimità del centro polifunzionale (ex asilo).



Nel pacco gara previsto con la partecipazione figurano un gelato in omaggio per tutti i bambini e un panino con la porchetta per gli adulti. Verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi tre di ogni categoria, i primi tre bambini e le cinque società iscritte più numerose.