Sabato in biblioteca: Lorenzo Valloreja presenta "Al di là del pregiudizio"

'Sabato in biblioteca', il calendario firmato Comitato cultura e territorio di Montesilvano, ha in serbo per il 30 giugno, nella Biblioteca Comunale, l'incontro letterario con Lorenzo Valloreja che presenta il libro “Al di là del pregiudizio. Saggio sul perché l'Italia per «rinascere» debba tassativamente: uscire dall'Unione Europea; uscire dall'Euro; uscire dalla Nato; allearsi alla Russia di Putin”.

Un’uscita dell’Italia dall’Euro o dell’Europa hanno più senso? Argomentazioni “sovraniste”, informazioni e riflessioni in 4 capitoli del libro che affrontano “il pregiudizio ideologico di chi cerca di opporsi a questa Europa, ad un atlantismo di maniera così come all’imperante politicamente corretto che sovrasta ogni azione”.

La prefazione è di Diego Fusaro e dalla postfazione di Nino Galloni. Il saggio si rivolge principalmente alla cosiddetta Millennials Generation , troppo giovani per aver vissuto la società e la politica del secolo appena passato. L'ingresso è libero.