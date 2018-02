All'Aurum il RosadonnaFestInLove Abruzzo 2018, prima edizione

Si inaugura all’Aurum, l’11 febbraio dalle ore 16, la prima edizione del rosadonnaFestInLoveAbruzzo, organizzato e ideato dall'ANFE di Pescara, in collaborazione con l’Assessore alla Cultura Prof. Giovanni di Iacovo e la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pescara, Presidente Tiziana Di Giampietro.

Il “rosadonnaFestInLove” è un progetto culturale pedagogico, solidaristico, contro la violenza in genere e per la valorizzazione e la promozione del territorio, delle attività artistiche e dei prodotti locali, si svolgerà all’Aurum, spazio prestigioso, istituzionale e gratuito. Finalmente recuperato e consegnato alla cittadinanza dopo anni di incuria.

Quattro giorni di esposizioni di Arte, Artigianato, Fotografia, Benessere, convegni, musica, sport, performance artistiche e degustazioni, musica di giovani cantautori e compositori, tutti i giorni. Durante i pomeriggi rassegna di libri letture di poesie dedicate all’amore. Si segnala il 13 febbraio, martedí, la “Grande festa di Carnevale”, e il 14 febbraio dalle 15 in Sala Tosti “Maratona d’Amore”. Ingresso esposizioni e laboratori dalle 10 alle 22.

Alla manifestazione sono invitate le Istituzioni che rappresentano e si interessano della parità di genere sul lavoro e nella società , le Associazioni e chiunque sia interessato alla valorizzazione ed alla promozione del lavoro femminile, come volano di una società democratica.

L’evento ospita presso la Sala Flaiano e Sala Barbella esposizioni permanenti di Arte, Artigianato e Fotografia, una rassegna pomeridiana di Autori locali, stranieri e di italiani residenti all’estero, degustazioni di prodotti, musica di cantautori e/o compositori.

Numerosi gli incontri con le Associazioni, in particolare con il Venezuela, in grave emergenza umanitaria, la montagna d'Abruzzo e le Comunitá straniere (L'Africa, Albania, Argentina etc.) avviando progetti interculturali di solidarietà, amicizia e dialogo.

Grazie alla Presidente della Commissione Pari Opportunità Tiziana di Giampietro, con la quale si è organizzato tutto l’evento, vi sarà la Cerimonia di donazione al Comune di Pescara, del quadro “Il tempo e la storia” di Patrizia D’Andrea.

Tema di quest’anno, “L’acqua, la vita, l’unione”, è ben rappresentato dalla mostra “Oltre l’Acqua, litorali di luce” dell’artista marchigiano Timoteo Sceverti, e dal libro “Le acque Sacre in Abruzzo. Dal culto allo sviluppo territoriale” di Silvia Scorrano. La luminosa Sala degli Alambicchi ospiterà anche “Aspettando il rosadonna festival” (presentazioni di libri e momenti di riflessione e conoscenza, video proiezioni , musica per la ricostruzione e l’aiuto)

Come gli altri anni, alcuni editori locali, daranno audizione nello spazio denominato: “MALDISTOMACOLETTERARIO”, dove l’aspirante scrittore dovrà convincerli a pubblicare i suoi scritti in 10 minuti. Tutti i pomeriggi una rassegna di libri: “UNLIBROINUNQUARTOD’ORA”.

Ci saranno scrittori, ospiti, in rappresentanza di altre Regioni italiane, ed autori di origine abruzzese, figli di emigranti che torneranno dall’Argentina, per presentarci le loro opere dedicate all’Abruzzo e ai ricordi personali e famigliari.

L’evento, che non è un concorso, bensì una vetrina collettiva, veloce ed un’esposizione in cui ogni aderente è consapevole di rappresentare l’eccellenza nel proprio campo, intende valorizzare e far conoscere le varie attività creative femminili, nel mese dedicato alla donnamadre che inizia con la “festa della Mamma”. A maggio, appunto, coinvolgendo, in una maratona di quattro giorni, le sinergie e le competenze che possano avviare una rete di reciprocità utile alla promozione ed allo sviluppo della persona, e quindi dell’intera comunità.

L’organizzazione non sceglie e non giudica i prodotti artistici esposti, l’iscrizione è volontaria ed ogni partecipante è chiamato a contribuire alla riuscita della manifestazione. Ognuno è parte attiva e si pone nei confronti degli altri e delle Istituzioni che ospitano, in atteggiamento di apertura e auto mutuo aiuto.

Nel programma sono previste varie performance: artistiche, esposizioni d’arte, di artigianato, fotografia, rassegne di libri, letture di brani in prosa e di poesie, musica, teatro, sport, danza, workshop informativi sulla salute e sul benessere e molte altre attività, proposte dai partecipanti.