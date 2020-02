Roberto Menia presenta in Provincia "10 febbraio - dalle foibe all'esodo"

L'ex deputato Roberto Menia, promotore della legge n. 92-2004 sul “Giorno del ricordo”, presenta venerdì 14 febbraio il libro “10 febbraio – dalle foibe all’esodo”.

"Questo libro - spiega Roberto Menia - non ha la pretesa di essere un testo storico, ma una testimonianza anche dell'effetto che le foibe produssero, e cioè l'esodo, che rappresenta una tragedia e una ferita nella storia nazionale non inferiore a quella della cronaca delle stragi compiute dai titini in Italia nella fase conclusiva della guerra. L'esodo ha rappresentato una mutilazione non solo territoriale, ma soprattutto sociale e culturale che ha strappato 350mila persone alle proprie case e ai propri affetti per portarle lontano dalla propria terra e nei campi profughi".