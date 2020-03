Rinviato il premio “Camilla Cederna”, Marianna Aprile verrà premiata in estate

Marianna Aprile, che era attesa sabato 7 marzo nella Sala Tosti dell’Aurum per un incontro pubblico, non verrà più. È stato infatti rinviato l'evento con la giornalista e scrittrice a causa dei provvedimenti per limitare la diffusione del coronavirus.

Marianna Aprile avrebbe dovuto ricevere il Premio Speciale per la Saggistica nell'ambito della prima edizione del premio “Camilla Cederna”, organizzato dall'Associazione Culturale Tracce. Molto probabilmente la cerimonia verrà recuperata durante la prossima estate.