Dopo la pausa estiva riapre la Scuola Macondo a Pescara

Per tutta la giornata dell'8 settembre lo spazio dedicato alla scrittura e alla lettura, diretto dall'autore Peppe Millanta, riapre le porte al pubblico dopo la pausa estiva.

Molte le novità di quest'anno: dall'inaugurazione di un'area dedicata ai più piccoli (Macondo Kids) all'ampliamento dell'offerta formativa, con numerosi laboratori che avranno sempre come punto in comune la costruzione di storie: scrittura creativa, sceneggiatura, poesia, scrittura comica, drammaturgia, autobiografia, sono solo alcuni dei percorsi in cui gli amanti della parola potranno cimentarsi.

Molti anche i volti nuovi per l'anno accademico, da Davide Rondoni a Vincenzo Costantino Cinaski, da Erriquez (Bandabardò) a Luca Romagnoli (Management).

Per info: 370/3525381.