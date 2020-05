Riapre in sicurezza l’eremo di Santo Spirito a Majella

Tutto pronto per la ripartenza. Sabato 30 maggio i cancelli di Santo Spirito a Majella saranno riaperti al pubblico e la squadra di Ripa Rossa, che da cinque anni gestisce la struttura, tornerà ad accogliere i suoi visitatori per offrire giornate all’insegna della cultura e della tranquillità, immersi in un contesto paesaggistico unico nel suo genere, lontani dalla frenesia della città. L’intera struttura sarà visitabile in totale sicurezza.

Seguendo scrupolosamente le regole del protocollo anti-covid diramato dalla Regione Abruzzo, la cooperativa Ripa Rossa ha infatti provveduto ad un adeguamento del luogo per garantire un percorso a circuito. Non solo, lo staff controllerà direttamente affinchè tutte le disposizioni vengano rispettate. In tal senso è stato stilato un regolamento, appositamente studiato per questa fase emergenziale, in cui si raccomandano ai visitatori di indossare sempre la mascherina in tutti gli ambienti della struttura e sulla piana esterna, nel totale rispetto di tutti.

Per accedere all’interno si vedrà necessario rispettare la fila, segnalata dai nastri di distanziamento fissati sulla pavimentazione e aspettare il via libera del personale che si occuperà di regolare l’accesso dei visitatori. All’ingresso, lungo il percorso interno e poi all’uscita, saranno inoltre messi a disposizione gli igienizzanti per le mani. Ripa Rossa assicura in ogni caso la massima cura di tutti i locali attraverso la sanificazione giornaliera delle aree, con particolare attenzione dei servizi igienici e dei corrimani di supporto interni ed esterni che tutti sono invitati ad utilizzare in totale serenità.

Anche le visite guidate sono garantite. Il servizio offerto, sempre caldamente consigliato, consente di conoscere profondamente il luogo nella sua lunga storia e nella sua articolata struttura. Il numero massimo dei partecipanti sarà ridotto a 8 per garantire il distanziamento sociale. L’eremo Abbazia di Santo Spirito a Majella è luogo insostituibile nella realtà turistica abruzzese sia per la sua forte connotazione storico-culturale, sia per il meraviglioso contesto paesaggistico in cui è immerso. Visitarlo significa ritrovare il contatto con la natura e godere di uno spazio aperto, in totale serenità.

La struttura sarà aperta tutti i weekend del mese di giugno e tutti i giorni nei mesi di luglio, agosto e per la prima metà di settembre, per chiudere la stagione a fine ottobre, con orario continuato dalle ore 10 alle ore 19. Per il programma nel dettaglio e per consultare il regolamento si consiglia di consultare il sito internet https://riparossa.com/.

Gallery