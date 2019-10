Renato Minore incontra il pubblico all’Aurum

Partirà il 25 ottobre e avrà per primo ospite Renato Minore la serie di incontri dedicati agli autori che l’amministrazione comunale ospiterà negli spazi dell’Aurum.

L’iniziativa culturale punta a far conoscere gli autori attraverso un percorso narrativo che trae spunto dalla produzione editoriale. Il primo appuntamento sarà dedicato a colui che è stato per anni caporedattore delle pagine culturali de Il Messaggero e amico del compianto Achille D’Alessandri, storico capo di gabinetto dell’amministrazione comunale.

Nato a Pescara, Minore si è aggiudicato il Premio Viareggio 2019 per la Poesia e sarà proprio la poesia il tema trainante dell’incontro. L’autore presenterà infatti il libro di poesie “O mio caro pensiero”, vincitore del Premio Viareggio, e discuterà di altre sue opere: “Leopardi – l’infanzia, le città, gli amori” e “Rimbaud la vita assente di un poeta dalle suole di vento”, in un dialogo che oscillerà tra spunti biografici e intuizioni artistiche, per raccontare il percorso umano e professionale di un grande autore italiano.

L’incontro, organizzato dal sindaco Carlo Masci con il coordinamento di Licio Di Biase (responsabile dell’Aurum), avrà inizio con l’introduzione dello stesso Di Biase. Interverranno Simone Gambacorta, Dante Marianacci e Andrea Gialloreto con la coordinazione del giornalista Antimo Amore, mentre a Milo Vallone saranno affidate le letture di brani dei libri di Renato Minore.