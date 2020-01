Remo Rapino presenta a Piatti 'Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio'

Sabato 15 febbraio Remo Rapino presenterà "Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio" (Minimum Fax) a Piatti per "laFeltrinelli Outside". Ingresso libero. Interviene Paolo Ferri.

La trama del libro ruota attorno alla storia di Liborio Bonfiglio, che è una "cocciamatte", il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il '900 torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione con banda musicale al seguito.

Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. Dal 1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.