Numeri record per il raduno delle auto d'epoca a Pescara [FOTO]

Numeri record per il ventennale del raduno Volkswagen-Porsche e derivati d'epoca, con organizzazione di Maggiolino Store. A Pescara si sono radunati 150 mezzi storici, provenienti da ogni parte d'Italia, e hanno impreziosito uno dei raduni più prestigiosi d'Italia. La carovana ha preso il via dal largo piazzale di Dg Service, in zona aeroporto, per raggiungere il PalaDeanMartin di Montesilvano, ed è stata festa vera.

Migliaia infatti sono stati gli spettatori lungo il tragitto, con smartphone e obiettivi pronti a riprendere tutto; moltissimi i bimbi incuriositi dall'intramontabile Maggiolino o dal pulmino Combi dei "figli dei fiori ", oppure dalle sportivissime Porsche Carrera, fino alle preziose e rarissime 356, 550 e 718, quelle di James Dean e 007 per intenderci.

Soddisfazione è stata espressa dal patron Giampiero Carchesio durante le premiazioni, corroborato dai complimenti dei partecipanti, che hanno apprezzato l'accoglienza, l'organizzazione, il buon cibo, l'amicizia e anche il sempre particolarissimo sapore del ritorno al passato.

Kaferfanfest dà l'appuntamento all'estate 2020, con nuovi obiettivi da raggiungere.